Ondertussen in de VS: “Relax, we doen het geweldig,” aldus Trump

Donald Trump blijft kalm. Dat moet je hem nageven. Of dat verstandig is, is een tweede. Zondagavond zei de Amerikaanse president tijdens een persconferentie in het Witte Huis: “Relax, we doen het geweldig. Het gaat wel weer over.” Nog steeds bagatelliseerde hij de uitbraak van het coronavirus.

De president leek vooral in zijn nopjes met de beslissing van de Amerikaanse centrale bank om de rentes te verlagen. Zijn houding staat in schril contrast met die van zijn belangrijkste virusexpert, dr. Anthony Fauci. Die waarschuwde tijdens diezelfde persbijeenkomst: “Het ergste moet nog komen. We bevinden ons nu op een heel kritisch punt.” Fauci adviseert om dezelfde maatregelen in te stellen als in Europa.

Daar wil Trump nog niet aan. Die adviseert enkel om niet te hamsteren. “Er zijn geen tekorten. Eet smakelijk en relax,” aldus de president. Zijn opmerkingen komen tegelijkertijd met de aankondiging van de Californische gouverneur Gavin Newsom om alle cafés en nachtclubs in Californië te sluiten en de capaciteit van restaurants te halveren. De gouverneur van de dichtstbevolkte staat van de VS adviseert verder alle 65-plussers om binnen te blijven.

De Centers for Disease Control (CDC) kondigden aan om alle bijeenkomsten met meer dan 50 personen te annuleren voor de komende acht weken. Dat geldt voor festivals, bruiloften en sportevenementen, maar vooralsnog niet voor scholen en bedrijven. In 24 staten zijn scholen wel gedeeltelijk of geheel gesloten.