Rutte: “Lockdown ook voor Nederland denkbaar”

Vanaf vandaag tot in ieder geval 5 april geldt ook in België een zogenoemde lockdown: alle samenscholingen zijn verboden en thuiswerken wordt de regel. Premier Rutte gaf gisteravond aan dat dit scenario ook voor Nederland denkbaar is.

Vooralsnog zegt de premier dat het een maatregel is ‘die Nederland zou kunnen nemen, maar op basis van alle adviezen niet hoeft te nemen’. Rutte benadrukt dat zo’n lockdown maar voor een paar weken zou gelden. “Het is niet zo dat de lockdown pas voorbij is als er een vaccin is gevonden. Want dat kan nog wel een jaar duren, of langer,” klinkt het.

Het instellen van een tijdelijke lockdown zou de veelgenoemde groepsimmuniteit tot doel hebben. “Als dat vaccin er niet komt of lang uitblijft”, zegt Rutte, “zal volgens de beste inzichten van nu groepsimmuniteit ontstaan. Dat is een strategie die eigenlijk gevoerd wordt door heel Europa, en door de rest van de wereld.”