Ongekend: PvdA’er Martin van Rijn wordt minister in Rutte III

Martin van Rijn wordt de opvolger van Bruno Bruins als minister voor Medische Zorg. Van Rijn was staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het vorige kabinet. Hij is gekozen vanwege zijn kwaliteit en Rutte vindt partijkleur niet interessant.

De partijen (althans de meeste) vinden effectieve bestrijding van de gezondheidscrisis belangrijker dan politiek.

Van Rijn was thans voorzitter van de directie van een groep ziekenhuizen in en rond Den Haag.

Partijloze ministers heeft de parlementaire geschiedenis eerder gekend, maar niet het fenomeen van een minister die lid is van een partij die in de oppositie zit.