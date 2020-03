NRC: ‘Nederland stevent af op lockdown als aanwijzingen worden genegeerd’

Volgens NRC liggen plannen klaar voor een verdere inperking van het openbaar leven, als Nederlanders zich niet houden aan de beperkende maatregelen. Zondagochtend is een NL Alert verstuurd om mensen te wijzen op deze aanwijzingen. Als dat niet helpt, lijken strengere maatregelen onvermijdelijk.

Verschillende bronnen bevestigen aan NRC dat scenario’s voor strengere maatregelen zijn gemaakt en de politie die binnen 24 uur kan invoeren. „We zijn er klaar voor en hebben genoeg mensen om te handhaven.”

„Het zal mij niet verbazen als er snel nieuwe maatregelen worden afgekondigd”, zegt een betrokken politiebron die dagelijks contact heeft met collega’s door het land tegen NRC. „Een beperkte of algehele lockdown behoort tot de mogelijkheden. De beelden van drukke stranden en bossen wijzen er op dat een deel van de bevolking de waarschuwingen niet serieus genoeg neemt.”

De juridische basis voor een strenger politie-optreden is inmiddels geregeld via reeds afgekondigde noodverordeningen die sinds afgelopen maandag in alle 25 veiligheidsregio’s van kracht zijn.

Maandagochtend staat een overleg gepland waarbij over de invoering van strengere maatregelen zal worden gesproken. Als er aanleiding voor is, kan dat overleg worden vervroegd naar zondagmiddag.

Ondanks alle waarschuwingen en het NL Alert waren zondag er op de stranden in in de bossen toch duizenden mensen

Door de sluiting van de horeca en andere uitgaansgelegenheden is er veel minder overlast op straat en heeft de politie capaciteit om te handhaven. Voorlopige cijfers suggereren wel dat er een toename is van burenoverlast en huiselijke geweld.