VS nieuwe epicentrum pandemie: Volgens Trump is zijn aanpak nog steeds een groot succes

Amerika is het nieuwe epicentrum van de uitbraak van het coronavirus. In de staat New York loopt de situatie volledig uit de hand. Toch bleef president Trump zelfs gisteren nog de crisis bagatelliseren, schrijft CNN.

Terwijl artsen in ziekenhuizen in steeds meer grote steden gruwelijke taferelen aantreffen, zegt Trump dat zijn aanpak ‘een groot succes’ is. De president houdt vol dat met Pasen het land weer gaat draaien. Daarmee gaat hij tegen het advies in van een van de belangrijkste virologen van de VS. Dr. Anthony Fauci zei eerder al dat alleen het virus het tijdstip kan bepalen waarop het land weer open gaat.

Ondertussen stijgt het aantal besmettingen razendsnel. Het dodental loopt op en de situatie wordt voorlopig alleen maar erger in plaats van beter. Het normale leven is waarschijnlijk nog heel ver weg. Toch minimaliseert Trump de impact van de crisis. Zijn waarnemingen druisen volledig in tegen de realiteit.

Geen terreuraanslag

Donderdag waren er meer coronadoden dan ooit te betreuren in de VS, maar Trump zei bizar genoeg dat het sterftecijfer veel lager lag dan hij had verwacht. Een week geleden waren er 8.800 bevestigde besmettingen en 149 doden. Gisteren waren er 82.000 mensen besmet en bijna 1.200 overleden. Waren er zoveel doden gevallen bij een orkaan of een terreuraanslag dan was dat een ramp geweest en kon de president de werkelijkheid nooit zo verdraaien. Nu er dag na dag langzaam steeds meer mensen sterven aan het coronavirus is de impact minder duidelijk.

En dus kon Trump gisteren nog steeds dingen zeggen als: “Ik denk dat het volk denkt dat we het heel erg goed doen als het gaat om de bestrijding van het virus. Ik denk dat ze aanvoelen dat ik en mijn regering goed werk verrichten. Er was veel angst, maar nu gebeuren er een heleboel goede dingen.” Eens te meer blijkt dat de Amerikaanse president volledig de weg kwijt is.