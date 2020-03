Rutte over dit weekend: Blijf thuis

Premier Rutte roept Nederlanders op: “Blijf dit weekend alsjeblieft thuis.”

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie zei de premier dat er een kentering zichtbaar is na de dringende oproep vorige week. “Je merkt dat het rustiger is op straat, de politie merkt dat ook. Er is echt een verschil tussen voor en na het vorige weekend, dus ik vertrouw op het gezonde verstand van mensen. Weet ook dat er gehandhaafd kan worden nu. Maar laat het niet zo ver komen. Houd je er zelf aan.”

Rutte adviseert ons om vooral thuis te blijven. “Ik snap hoe ingrijpend het is, maar mijn oproep blijft: blijf thuis.” Minister Ferd Grapperhaus (Justitie) zegt ook: “Leg je er bij neer dat het een saaier weekend wordt. Lees een boek, heb een goed gesprek, zet Netflix aan, maar blijf zoveel mogelijk binnen.”