Woede in Zuid-Europa: “Nederlanders gaan maar ergens anders op vakantie”

Je zou denken dat tijden van nood verbindend werken, maar niets is minder waar in Europa. Niet eerder stonden noord en zuid zo lijnrecht tegenover elkaar. “Nederlanders die na de crisis weer op vakantie willen, gaan maar ergens anders heen”, klinkt het.

Spanje en Italië willen snel geld uit het Europese noodfonds om de economie in de coronacrisis te stutten. Nederland en Duitsland houden dat tegen. “Het maakt Italianen boos”, zegt RTL-correspondent Eveline Rethmeier. “Je ziet hier berichten dat Nederlandse vakantiegangers na de crisis ook maar even niet naar Italië hoeven te komen.”

Rethmeier legt uit: “Italianen zeggen: jullie snappen nog steeds niet in welke situatie we zitten. Het is een soort oorlogssituatie. De hele economie is lamgelegd, echt alleen de essentiële industrie is er nog. Voor de rest is het een soort oorlogseconomie, niet te vergelijken met hoe het er in Nederland aan toegaat.”

Volgens Spanje-correspondent Alex Tieleman zijn ook de Spanjaarden boos. “Ook ik zie tweets van Spanjaarden die zeggen dat Nederlandse toeristen na de coronacrisis, geen vriendelijk welkom zullen krijgen.”

Tieleman vervolgt: “Hoe Rutte en Hoekstra er nu over spreken, is volgens veel Spanjaarden ongepast in deze tijd. Er bestaat geen solidariteit, ze zien het als Hollandse botheid. Politici van links tot rechts vinden de houding van de Nederlandse regering ronduit belachelijk.”