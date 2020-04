Van Dissel: epidemie verliest in Nederland zijn kracht

Het coronavirus boet al vanaf 16 maart aan kracht in, zegt RIVM-directeur Jaap van Dissel tegen de Tweede Kamer. ,,Volhouden van maatregelen is nu cruciaal. Als we dit loslaten, gaat die curve weer stijgen. Dan stijgt ook weer de vraag naar (intensieve) zorg”, aldus Van Dissel tegen Kamerleden in een briefing over het coronavirus.

Besmette twee weken geleden één drager van het coronavirus gemiddeld nog twee anderen, inmiddels ligt die verhouding onder de één op één.

Daarnaast tonen de grafieken dat de bezetting van de IC‘s pas half juli weer zakt onder de gebruikelijke capaciteit, die 1150 plaatsen bedraagt. De voorspelde piek ligt rond 1 mei, als er alleen voor coronapatiënten al 2400 IC-plekken nodig zijn. Daar komen andere ernstig zieken nog bij.