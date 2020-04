Ambassadeur: “Toen virus uitbrak in China werden Amerikaanse journalisten het land uitgeschopt”

Er gaan geluiden op dat er in China meer coronabesmettingen en doden zijn dan officieel gemeld. Ook de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, is die mening toegedaan. Daardoor zouden de prognoses van westerse wetenschappers in het begin verkeerd zijn geweest, zegt de Trump-aanhanger en spreker op het partijcongres van Forum voor Democratie in het AD.

“We willen precies begrijpen wat er gebeurt en delen alle informatie. Wij zijn onderling heel transparant, ook naar onze burgers. Van China kregen we niet meteen die transparantie,” aldus Hoekstra in een tijd waarin de propaganda je om de oren vliegt. “Toen wij voor het eerst hoorden over dit virus hebben we aangeboden specialisten te sturen. Die hulp werd afgeslagen. Daarna werden Amerikaanse journalisten het land uitgeschopt.”

Hoekstra gaat verder: “De wereld had hier veel efficiënter op kunnen reageren als China transparanter was geweest. Zelfs nu zien we niet de transparantie die we graag zouden zien. Als we zien hoe het ziektebeeld zich in Europa en in de VS ontwikkelt, is de trend toch wat anders dan wat we van China horen.’’