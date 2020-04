Trump heeft in september programma stopgezet om virussen op te sporen

In 2009 startte de VS met het programma PREDICT. Het was een wereldwijd project van meer dan 60 laboratoria om dierenvirussen op te sporen die op mensen zouden kunnen overspringen. Helaas heeft president Trump het programma in september vorig jaar stopgezet.

De onderzoekers ontdekten 1.200 verschillende virussen, waaronder een aantal nieuwe types van ebola en 160 coronavirussen, schrijft de LA Times. Een van de laboratoria waar PREDICT mee verbonden was, is de faciliteit in Wuhan waar het coronavirus uiteindelijk is geïdentificeerd.

Slechts twee maanden voor de coronapandemie begon, stopte de Trump-regering de subsidie voor het programma. Nu heeft PREDICT weer opnieuw geld gekregen, maar volgens de betrokken wetenschappers is het te laat.

“Kijk naar de naam: ons doel was om een virusuitbraak te voorspellen, voordat het gebeurt,” aldus Peter Dazak, voorzitter van EcoHealth Alliance, in de LA Times. “Het is absoluut cruciaal dat we een grootschalig, proactief programma hebben dat een pandemie probeert te voorspellen voor hij plaatsvindt. Daarop bezuinigen is kortzichting,” klinkt het.

Een belangrijke adviseur van Trump waarschuwde al in mei 2018 dat een pandemie ‘de grootste bedreiging zou zijn voor Amerikaanse volksgezondheid’.

Toch werd het grootste overheidsprogamma op dit gebied stopgezet. Toen Trump ernaar werd gevraagd zei hij: “Dat is een rotvraag. Ik heb dat niet gedaan. Ik weet daar niets van.”