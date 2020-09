Femke Halsema: ‘Je staat er alleen voor’

Femke Halsema wordt in sommige kringen hartstochtelijk gehaat. Waarom is ook haar niet helemaal duidelijk. “Mijn persoon en mijn achtergrond maken blijkbaar een zekere emotie los. In de politiek en journalistiek wordt soms fel tegen mij geageerd, dat zal te maken hebben met mijn achtergrond bij GroenLinks. Als je in progressief Nederland iemand zoekt die symbool kan staan voor iets waar je tegen bent, dan kom je gemakkelijk bij mij uit,” zegt ze in het AD

Maar de golf verwensingen en haat die de Black Life Matters-demo op de Dam opleverde was zelfs naar deze maatstaven heftig.

,,Ik was door de ophef geraakt. De kritiek vond ik niet in proportie. We hebben fouten gemaakt en hadden dingen echt beter kunnen doen, qua communicatie. Ook hadden we kunnen proberen demonstranten eerder weg te laten gaan. Mijn zorg was dat als ik het podium zou betreden om te vragen of mensen de Dam konden verlaten, iedereen naar voren zou komen om te luisteren naar wat ik te zeggen had. Er stond alleen een kleine geluidsinstallatie. Dan waren we in nog grotere coronaproblemen geweest. Ik besloot niet te ontbinden, en daar sta ik nog steeds achter. Een week later hadden we in het Nelson Mandelapark in Amsterdam-Zuidoost een Black Lives Matter-demonstratie met 12.000 mensen, zonder vuiltje aan de lucht. Dat kwam mede door het kalme ­optreden van de politie op de Dam.”

“De Commissaris van de Koning zocht na de demonstratie op de Dam contact. Hij sprak van ‘institutionele eenzaamheid’. Op dat soort momenten moet je je beslissingen dragen. Hoe lief iedereen in je omgeving ook is, hoe lief je vrienden en familieleden zijn – op dat moment sta je er alleen voor.”