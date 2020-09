Staatsgeheim: Geheimzinnigheid troef rond Nederlandse vaccins

Samen met de andere EU-lidstaten heeft Nederland een definitieve en vijf voorlopige deals gesloten met farmaceuten die een coronavaccin ontwikkelen. De inhoud is door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid gebombardeerd tot staatsgeheim. Zo blijft onduidelijk hoeveel we per vaccin betalen en wie opdraait voor eventuele bijwerkingen. Dat schrijft het AD

De geheimzinnigdoenerij zal ook voedsel geven aan complottheorieën en het draagvlak aantasten.

Een woordvoerder van De Jonge zegt dat de geheimhouding een verplichting is die vanuit de Europese Commissie is opgelegd. Die laat op haar beurt weten dat de vertrouwelijkheid nodig is om het succes van de onderhandelingen niet in gevaar te brengen.