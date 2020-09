Per direct mondkapjes in winkels en horeca in hele land

Het heeft even geduurd, maar ook Nederland gaat aan de mondkapjes. Het kabinet maakte vanmiddag bekend dat het een dringend advies is om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes in heel het land.

Het kapje moet op in winkels, op vliegvelden, in musea en in de horeca als je bijvoorbeeld naar je tafeltje loopt. Dat besloot de regering nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daar vandaag tijdens het coronadebat toe opriep.

Er geldt geen mondkapjesplicht, mede omdat dat juridisch lastig ligt. Maar andere maatregelen zoals geen handen schudden en thuiswerken zijn ook geen plichten, enkel dringende adviezen. Bovendien waarschuwde premier Mark Rutte dat het alsnog een verplichting kan worden.

De premier wil uiterlijk vrijdag om 18 uur de details bekend maken van het mondkapjesadvies.