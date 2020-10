Trump in quarantaine na positieve test medewerkster

Donald Trump en zijn vrouw zijn in quarantaine gaan, omdat een van zijn naaste medewerkers, Hope Hicks positief testte. Hicks is dikwijls in de buurt van Trump en werd eerder deze week nog gezien – zonder mondkapje in Airforce One. Ze was ook aanwezig bij het debat

Trump blijft in quarantaine tot de uitslag van de test bekend is.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!