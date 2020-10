Expert: “Trump lachte Pence uit om mondkapje”

Donald Trump en zijn vrouw Melania zijn besmet met het coronavirus. De Vlaamse expert Greet De Keyser is niet echt verrast. De Amerikaanse president deed immers nog altijd veel te laconiek over het virus. Zo droeg hij bijvoorbeeld vaak geen mondkapje.

,,Hoe erg het ook is voor Trump en de First Lady, dit zat er wel aan te komen”, begint de Amerika-correspondent in HLN. ,,De president bleef de afgelopen weken campagnetoespraken houden zonder mondkapje. Daar deed hij altijd nogal lacherig over. Hij heeft zelfs vicepresident Mike Pence, die altijd een mondmasker draagt, daarom uitgelachen. En hij heeft altijd laten blijken dat hij twijfelt aan het nut van een mondkapje.”

Zijn besmetting zal behoorlijke gevolgen hebben voor de verkiezingscampagne, al is nog onduidelijk hoe ernstig zijn klachten zijn. ,,Aangezien hij laat weten dat hij in quarantaine gaat in het Witte Huis zal alles moeten worden afgelast of online gebeuren. Ik zag ook net dat zijn programma aangepast is. Normaal gesproken had hij vandaag op campagne moeten gaan in de staat Florida. Nu staat er voor de namiddag een online event aangekondigd met een aantal van zijn supporters. Het programma zal helemaal omgegooid moeten worden.”