Volgens het Witte Huis is er niet veel aan de hand en is president Trump naar het ziekenhuis overgevlogen om te zorgen dat het goed blijft gaan. Jim Acosta, sterverslaggever van CNN, zegt dat een bron dicht bij de president hem zegt dat het serieus is. ‘Hij heeft problemen met ademhalen. Hij is voortdurend uitgeput.’ Trump zou ook problemen met de luchtwegen hebben.

In de VS stijgt de kritiek dat over de gezondheid van Trump door diens omgeving zo vaag wordt gedaan.