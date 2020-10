“Het gaat goed met de president”, zegt Trumps arts

“De toestand van president Trump gaat vooruit. Vrijdagochtend had Trump koorts en te weinig zuurstof. Daarom werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Sinds vrijdag heeft hij geen koorts meer gehad. Zaterdag was er nog een periode dat hij gebrek aan zuurstof had. Hij heeft twee dosis Remdesivir gehad. Daar gaan we vijf dagen mee door. Hij is zoveel mogelijk uit bed. Als het zo doorgaat kan hij maandag terug naar het Witte Huis”

De dokter van Trump – Joe Conley – gaf toe dat hij gisteren heeft gelogen. Hij zegt dat hij nu wel de waarheid vertelt. Maar de vraag hoevaak de president zuurstof heeft gehad en hoe hoog zijn koorts was wilde de dokter niet zeggen. Hij wilde ook niet zeggen of er schade was geconstateerd op de scans op de Trumps longen.