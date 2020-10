Vader Boris Johnson brak neus van zijn vrouw tijdens een echtelijke ruzie

Kort voor Boris Johnson premier van Engeland werd meenden de buren dat de politicus zijn vriendin Carry Symonds in elkaar sloeg. Een buurman nam de herrie zelfs op en het klonk inderdaad naar een man die zijn vrouw sloeg. De politie kwam er bij, er was een doofpot en kort daarna werd Johnson premier en Symonds zwanger.

Huiselijk geweld is vaak erfelijk. Daarom is het bericht opmerkelijk dat de vader van Boris tijdens diens huwelijk met Boris’ moeder gewelddadig was. Althans dat beweert de schrijver van een biografie. Een felle ruzie thuis liep een keer compleet uit de hand. “Hij brak mijn neus”, zegt zijn ex Charlotte. “Hij gaf me het gevoel dat ik het verdiende.”

De klap kwam hard aan. Charlotte moest zelfs overgebracht worden naar het ziekenhuis. Vrienden bevestigden het verhaal aan de Mail on Sunday.

De familie van Boris voegt er nog aan toe dat vader Johnson – 80 jaar intussen – de feiten ten zeerste betreurt. Ze ontkennen ook dat de man gewelddadig is.