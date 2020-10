Trump ging gisteren uit rijden om zijn aanhangers te groeten

Tot verbijstering van medici heeft Donald Trump gisteren een tochtje rond het ziekenhuis gemaakt. De met het coronavirus besmette president stapte zondag rond 17.30 uur (lokale tijd) in een auto en reed langs aanhangers die zich bij het militair ziekenhuis Walter Reed hadden verzameld.

Trump bracht daarmee in ieder geval leden van de secret service in gevaar. “De auto van de president is helemaal luchtdicht, om bescherming te bieden tegen gasaanvallen. Maar daarmee is het ook de allerbeste plaats om anderen te besmetten.

Op beelden is te zien dat hij met een mondkapje op vanachter het raam naar buiten zwaait. In een videoboodschap op Twitter deelde Trump kort voor zijn rit mee dat hij een “verrassingsbezoek” zou brengen aan “de patriotten”.