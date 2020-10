Biden boos op Trump: ‘Wees niet bang voor corona? Zeg dat tegen de 205.000 families die iemand verloren’

Donald Trump heeft zelfs van zijn ziekenhuisopname een show weten te maken. Om 18.30 uur lokale tijd mocht hij maandag naar huis. De Amerikaanse president was amper in het Witte Huis of hij deelde alweer een videoboodschap. Deze keer om de ernst van het coronavirus af te zwakken: ‘Wees niet bang en laat je leven er niet door beheersen’, klonk het tot grote woede van Democratische presidentskandidaat Joe Biden.

“Ik heb een tweet gezien die hij heeft gestuurd, ze hebben mij die getoond, waarin hij zegt ‘laat Covid jullie leven niet beheersen’. Vertel dat maar aan de 205.000 families die iemand hebben verloren”, aldus een boze Biden tegen een lokale tv-zender in Florida. Trump oreerde ondertussen door. “We hebben de beste medische apparatuur, we hebben de beste medicijnen – allemaal recent ontwikkeld”, zei de man die een combinatie van behandelingen kreeg, die absoluut niet beschikbaar is voor de gewone Amerikaan. Ook zei hij nog dat ‘het vaccin eraan komt’, terwijl experts rekenen op medio 2021.

Tenslotte liet de Amerikaanse president nog weten hoe goed het met hem gaat. “Het ging niet zo goed met me, maar twee dagen geleden voelde ik me opnieuw geweldig, beter dan dat ik me in lange tijd heb gevoeld”, aldus de president. Hij denkt zelf dat hij ‘misschien immuun is’. “Ik stond aan de frontlinie, ik heb het goede voorbeeld gegeven.” Wat een held.