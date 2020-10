Pence en Harris maken beschaafd ruzie

Het aantal kansen voor de Trump-campagne om de straatlengte achterstand in de polls goed te maken. Het debat tussen vice-president Mike Pence, en de running-mate van Joe Biden, Kamala Harris, was een van die laatste kansen, met minder dan 4 weken te gaan.

Het debat van vannacht zal de Trump-campagne niet veel opleveren. Mike Pence gedroeg zich beschaafder dan zijn baas, al hield ook hij zich niet aan de regels en moest hij tot tien keer tot zwijgen worden gebracht omdat hij zijn tijd aanhoudend overschreed. Verder was het een min of meer beschaafde uitwisseling van standpunten. Pence betoogde dat Trump het geweldig heeft gedaan, Harris hield voor dat Trump een egoïst is die alleen voor zichzelf zorgt.

Er zijn geen polls over wie het debat won. Maar de kans dat het Trump voldoende heeft geholpen is heel klein.

Typerend citaat van Harris: “Wat altijd deel uitmaakte van de kracht van onze land, is dat we ons aan ons woord houden. Maar Donald Trump begrijpt dat niet, begrijpt niet wat het betekent om eerlijk te zijn “