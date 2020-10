Zanger die hetzelfde middel kreeg als Trump: “Ik kende geen angst en grenzen meer”

Donald Trump kreeg dexamethason toegediend om te herstellen van zijn coronabesmetting. De steroïde zou Trumps ietwat euforische staat verklaren. De Amerikaanse zanger Andrew Leahey weet er alles van. “Het maakte mij zo high als een vlieger.”

De zanger kreeg het middel jaren geleden vanwege een goedaardige hersentumor die zijn gehoor bedreigde. “Het bracht bijna de helft van mijn gehoorverlies terug”, zegt hij tegen Rolling Stone. “Maar het maakte mij ook zo high als een vlieger. Alsof ik net een krachtige mix van espressobonen en psychotrope middelen had genomen. Ik voelde mijn hartslag in mijn oogbollen. Ik was euforisch.”

Leahey nam de voorgeschreven hoeveelheid. “Mijn hoofd zat in de wolken. ’s Avonds speelde ik gitaarsolo’s die meer dan waarschijnlijk te lang duurden. Maar ik dacht dat ik beter dan ooit presteerde: onbezwaard, niet bang, zonder grenzen. Aan het publiek dat me op die tour bezig zag: het spijt me.”

“Hij voelt zich nu waarschijnlijk de held in zijn eigen actiefilm,” denkt Leahey. “Maar het gaat niet om échte kracht. Het is een steroïde. Het is een drug. En, te oordelen naar mijn persoonlijke ervaring, kan dexamethason hem hetzelfde valse gevoel van stabiliteit en empowerment geven dat het mij gaf.”