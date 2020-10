De week dat Trump de verkiezingen verloor

Voor het rampzalige debat en voor zijn besmettingen met de ziekte die volgens hem een hoax was stond Donald Trump er in de peilingen al beroerd voor.

Maar nadat hij eerst in het debat met Joe Biden had getoond wat een nare man hij is, en vervolgens door zijn eigen besmetting het virus weer in het middelpunt van de aandacht kwam te staan is het voorbij. In de zondagspeiling van vandaag van ABC/Washington Post staat hij 12 procent achter: 55 procent voor Biden, 43 procent voor Trump. Het bevestigt de andere polls van de afgelopen dagen. Met nog ruim drie weken te gaan is de bodem uit de steun voor Trump gevallen. Vooral bij vrouwen is na het debat zijn steun verder afgebrokkeld.

Wie denkt: vier jaar geleden zeiden de polls ook dat Trump zou verliezen: vrees of hoop niet. Als de polls er in de swing states net zover naast zitten als 4 jaar geleden wint Biden royaal