Eindelijk komt er gemeenschappelijk Europees reisadvies voor coronarisico

‘Wij code oranje? Dan jullie ook code oranje’. Zo leek het reisadvies van Europese landen de laatste tijd tot stand te komen. Het leidde tot een bonte kaart, die vrijwel helemaal oranje-rood kleurde: bijna overal zijn immers veel coronabesmettingen. De Europese Unie wil daar wat aan doen en komt nu met een coronakleurenkaart.

De 27 EU-lidstaten geven iedere week door hoeveel besmettingen er zijn, hoeveel tests zijn afgenomen en wat de positiviteitsratio is. Op basis daarvan zal het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) bepalen welke kleurcode een land of regio krijgt: groen, oranje, rood of grijs.

Een lidstaat kan zelf bepalen welke maatregelen er gelden voor reizigers uit landen met bijvoorbeeld een rode kleurcode. Het is niet de bedoeling om iemand te weigeren, wel kunnen inkomende reizigers worden verplicht om in quarantaine te gaan of een coronatest te doen.