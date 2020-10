Rutte wist van vakantie koning: ‘Ik heb verkeerde inschatting gemaakt’

Premier Rutte was op de hoogte van de vakantieplannen van koning Willem-Alexander. Hij heeft een verkeerde inschatting gemaakt, schrijft de minister-president in een brief aan de Tweede Kamer.

“Ik heb te laat beseft, zeker na de persconferentie van dinsdagavond 12 oktober jongstleden, dat de voorgenomen vakantie, die paste binnen de voorschriften, niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen”, schrijft Rutte verder.

“Dit had mij eerder aanleiding moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie. Voor het voorgaande draag ik de volledige ministeriële verantwoordelijkheid.”