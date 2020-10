Donald Trump heeft al jaren een bankrekening in China en betaalt zelfs regelmatig belasting in dat land. Dat onthult de New York Times.

Het is opgezet “om het potentieel voor hoteldeals in Azië te onderzoeken”, aldus een woordvoerder van Trump.

Trump was kritisch over Amerikaanse bedrijven die zaken doen in China en veroorzaakte een handelsoorlog tussen de twee landen.

Er is in de VS na deze scoop beroering ontstaan