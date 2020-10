Rutte: ‘We zijn zeer bezorgd over de hogere cijfers. Als een lockdown moet dan moet dat.’

“Het is nog te vroeg voor een nog scherpere lockdown. Maar alles ligt op tafel.” Premier Rutte vindt dat het heel zorgelijk is, maar dat hij nog even moet wachten of de gedeeltelijke lockdown nodig is.

“De cijfers geven geen reden tot juichen. Tienduizend besmettingen is echt veel te veel. Vandaag moesten ook de eerste patiënten naar Duitsland worden verplaatst. We zijn dat het aantal contacten tussen mensen begint af te nemen. We zien ook dat het aantal verplaatsingen van mensen teruglopen.

De maatregelen gelden voor minstens 4 weken, maar dinsdag gaan we zien of er dan effecten zijn van de gedeeltelijke lockdown. Als een lockdown moet dan moet dat.”

Volgens Rutte zitten er ook effecten van een nieuwe manier van rellen in de piek van boven de 10.000 van vandaag.