Ook in België schandaal om politicus die coronaregels aan de laars lapt

Wij hebben de koning en een minister, die ‘oeps vergeten’ zich niet aan de coronaregels hielden. In België is er de voorzitter van de christen-democraten (CD&V), die op het gemak uit lunchen ging, terwijl dat momenteel niet mag. Ook bij onze zuiderburen veroorzaakt dat #ophef.

CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn partijgenoot en ex-minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aten afgelopen donderdag samen een hapje in een restaurant van een hotel, waar ze niet logeerden. Twitteraar Jeroen Smets betrapte het duo.

Een groot mea culpa van Coens volgde: “Het was compleet fout, het zal niet meer gebeuren”, reageerde hij in ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1. “Ik probeer de regels zo veel mogelijk te respecteren zoals zo veel Vlamingen en Belgen en in die zin was dat absoluut niet goed.”

Wel zegt hij dat het restaurant leeg was en het dus eigenlijk geen kwaad kon. “Naar veiligheid was er absoluut geen probleem, in het hotel kan het als hotelgast. Eigenlijk was het een achterpoort die helemaal niet gehanteerd moet worden en zeker niet door ons. Als politici hebben we een voorbeeldfunctie. In die zin hadden we daar meer bij moeten stilstaan. Het was fout, ik excuseer mij daarvoor”, aldus Coens.

Aftreden hoeft hij vooralsnog niet.