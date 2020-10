Trump is boos: alle aandacht gaat naar het coronavirus in plaats van naar hem

Donald Trump is woedend, omdat de coronapandemie, waarbij al 226.000 Amerikanen om het leven kwamen, meer aandacht krijg in de media dan hijzelf. Het virus wordt gebruikt om kiezers af te leiden van zijn herverkiezingscampagne. Dat zegt de president op Twitter.

“Het enige waar de fake nieuwsmedia het over willen hebben is Covid, Covid, Covid. Op 4 november zul je daar niet veel meer over horen. Het tij gaat keren,” schrijft hij in kapitalen op zijn favoriete social mediakanaal.

Trump klinkt gefrustreerd, omdat de corona-epidemie meer aandacht krijgt van de pers dan hijzelf. Is hij nu echt jaloers op een virus?

ALL THE FAKE NEWS MEDIA WANTS TO TALK ABOUT IS COVID, COVID, COVID. ON NOVEMBER 4th, YOU WON’T BE HEARING SO MUCH ABOUT IT ANYMORE. WE ARE ROUNDING THE TURN!!!