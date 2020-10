Huiveringwekkende campagnevideo Trump schokt kijkers: ‘Het meest dystopische dat ik ooit zag’

Een campagnespotje dat werd afgespeeld voor Trump-aanhangers tijdens een rally in Michigan heeft mensen gechoqueerd. Kijkers vergeleken de beelden van de huiveringwekkende video met het totalitaire regime van George Orwell in 1984. Anderen moesten meer denken aan The Hunger Games, de nazi’s, Star Wars of Noord-Korea. Kortom: geen prettig filmpje.

Het spotje werd afgespeeld vlak voor de president aankwam op het vliegveld van Lansing. Een omineuze voice-over van Trump schetst een grimmig beeld van Amerika. Forbes-verslaggever Andrew Solender maakte een opname van de video, die nu al zeker 1,7 miljoen keer bekeken is op Twitter.

“Dit is het meest dystopische dat ik ooit heb gezien,” reageert iemand. “Als ik dit soort dingen wil zien, was ik wel in Noord-Korea gaan wonen,” zegt een ander. “Mensen die corrupte politici kiezen, bedriegers, dieven of verraders zijn geen slachtoffers maar medeplichtigen,” citeert weer iemand anders Orwell. “Het is vernederend dat dit onze leider is,” aldus nog weer een andere twitteraar.

Kijk en huiver:

