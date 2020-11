Biden bijna zeker van overwinning

Het optimisme in het Biden-kamp is de afgelopen uren sterk gestegen. En terecht. Nu de stemmen worden geteld die voor de verkiezingsdag zijn uitgebracht blijkt dat Biden meerdere paden naar het presidentschap heeft. Van de nog overblijvende ‘battlestates‘ lijkt Biden Arizona, Wisconsin en Michigan te gaan winnen. Daarnaast staat hij ook goed in Nevada. Als dat niet alsnog omslaat – en dat valt niet te verwachten – dan kan het presidentschap Biden amper ontgaan, zelfs als Trump de grote staat Pennsylvania zou winnen. Daar staat Trump royaal voor, maar er moeten nog meer dan een miljoen stemmen worden geteld.

Trump heeft intussen laten weten dat de overwinning is gestolen. Dat is (uiteraard) een leugen.