Amerikaanse veiligheidsdiensten op scherp: bang voor boze, witte mannen met wapens

Drie op de vier Amerikanen is bang dat er gewelddadigheden uitbreken na de uitslag van de presidentsverkiezingen. Er zijn meer wapens verkocht dan ooit. Sommigen vrezen zelfs voor een burgeroorlog. De veiligheidsdiensten nemen de dreiging bloedserieus.

Een poll van USA Today wees uit dat driekwart van de Amerikanen vreest voor geweld, met name als Joe Biden straks officieel wordt uitgeroepen als winnaar. Er zijn dit jaar al 17 miljoen wapens verkocht aan burgers, een record. Onder meer de FBI spreekt van een reëel gevaar en zet al weken dubbel zoveel middelen in.

Er is vrees voor zowel extreemlinkse als extreemrechtse groeperingen, maar als Biden president wordt, is de kans dat die laatste de wapens oppakken veel groter. Bovendien blijkt dat die groep, in tegenstelling tot wat Donald Trump beweert, veel gewelddadiger is. Sinds 1994 kwamen 557 mensen om het leven bij extreemrechtse terreurdaden, door links geweld stierven er 22 mensen.

Grootste gevaar zijn enkele grotere extreemrechtse groeperingen als The Oath Keepers, Boogaloo Bois en het veel kleinere Proud Boys. Het zijn allemaal boze mannen, die al hebben bewezen geweld niet te schuwen. Zeven van hen werden een maand geleden opgepakt vanwege het plan om een Democratische gouverneur te ontvoeren. Een ander lid schoot bij rellen na de dood van George Floyd een agent neer.

Nu president Trump de verkiezingen frauduleus heeft genoemd en waarschijnlijk verliest, is er een groeiende vrees dat rellen en geweld nog verder uit de hand gaan lopen.