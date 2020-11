Nicht Mary Trump over Uncle Donald: ‘alles wat hem nog rest, is dingen kapotmaken’

Mary Trump, psychologe en nicht van Donald Trump vertelt aan The Observer wat ze vindt van de nederlaag van haar oom.

“De toespraak van mijn oom op de verkiezingsavond was niet alleen van begin tot eind leugenachtig. Hij was ook gevaarlijk. Het is één ding dat willekeurige Republikeinen beweren dat de verkiezing is gestolen. Maar dit was/is het hoofd van de regering. De gevolgen mogen daarom niet worden onderschat.

Dit is wat Donald gaat doen: hij zal niet toegeven. Wat erger is, is dat hij niet gaat meewerken aan een normale machtsoverdracht. Alles wat hem nog rest, is dingen kapotmaken.

Ik heb altijd geweten hoe wreed hij kan zijn. Ik weet hoe hij mijn vader behandelde [Fred Trump Jr, Donald’s oudere broer, die op 43-jarige leeftijd aan alcoholisme stierf].

Hij zal nu nederlaag na nederlaag lijden. Hij heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Wat interessant is, is dat Donald in zijn hele leven nooit iets langs eerlijke weg heeft gewonnen, maar omdat hij onderweg vaak is geholpen, heeft hij ook nooit iets verloren. Hij is het soort persoon dat denkt dat je het verdient om te winnen, zelfs als je steelt en bedriegt om te winnen.

Maar er is hier enige poëtische gerechtigheid omdat hij al maanden werkt aan zijn ondergang. Nu komt zijn eigen plan terug om hem in de kuit te bijten. Hij zei tegen de Republikeinen dat ze niet per post moesten stemmen en dat deden ze niet. Maar daardoor kwam de ramp als een trage marteling. Eerst stond hij voor maar stukje bij beetje ging hij ten onder. Het moet als een gruwelijke driedaagse marteling zijn geweest, maar hij heeft deze mislukking zelf zo georganiseerd.

Het feit dat de Republikeinen het in het Congres en de Senaat beter hebben gedaan dan verwacht, zal hem buitengewoon boos hebben gemaakt. Het betekent dat mensen bij deze verkiezingen tegen Donald Trump stemden , maar niet per se tegen zijn partij. Dat heeft veel extra zout gestrooid in zijn narcistische wonden.

Ook zijn aanhangers verlaten hem. Fox zegt dat hij verloren heeft. Twitter markeerde zijn berichten als verdacht of leugenachtig. Tv-zenders draaiden zijn toespraken weg.

Ik maak me zorgen over wat Donald tussen nu en 20 januari gaat doen. Hij zal zo ver mogelijk gaan om de nieuwe regering verdacht te maken, dan zal hij gratie verlenen aan zijn ‘vrienden’, en een vlaag van decreten uitvaardigen. Bedenk dat hij ook nog steeds de leiding zal hebben over de bestrijding van de pandemie. Er kunnen eind januari onder zijn leiding een miljoen Amerikanen zijn gestorven.

Na januari ziet het er somber uit voor Donald. Hij moet in de komende vier jaar meer dan $ 400 miljoen aan schulden terugbetalen. Waarom zouden zijn geldschieters hem enige respijt geven? Hij heeft nooit iemand terugbetaald. Zijn bedrijven zullen wankelen. Hij heeft zijn merk vernietigd.

Hij zal een grotere rol spelen in rechtszalen in New York City dan dat hij een factor zal zijn in de politiek, denk ik. Zijn minister van defensie heeft zijn ontslag al ingediend, en ik denk dat er nog meer zullen opstappen. Als hij zich als een gek gedraagt, zullen senatoren afstand houden. Mensen zullen bij hem weglopen als er niets meer voor hen in zit.

Het heeft sowieso geen vrienden. Het is allemaal grimmig voor hem.

Dat hij in 2024 kandidaat wordt, is gewoon een poging om zijn gezicht te redden. Het is om af te leiden van het feit dat hij waarschijnlijk naar de gevangenis gaat.

Maar het ergste waar oom Donald naar kijkt, zijn niet zijn financiële moeilijkheden of het vooruitzicht op de bajes. Hij wordt irrelevant, hij doet er niet meer toe. Ik denk niet dat hij daar ooit van zal herstellen.