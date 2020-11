Waarom we nog lang niet van Trump af zijn

Het is gedaan, finito, over en uit voor Donald Trump. Zou je denken. Maar helaas zijn we nog lang niet af van misschien wel de rampzaligste president van de VS ooit. Hij trekt in ieder geval tot de inauguratie van Joe Biden op 20 januari nog aan de touwtjes. Maar ook daarna kan Trump invloed uitoefenen.

”In principe heeft hij nog steeds de volledige bevoegdheden van een president”, legt Amerikadeskundige Victor Vlam uit aan RTL Nieuws. ”Maar omdat hij verloren heeft, is die macht in de praktijk wel beperkt. Een uitgaande president wordt ook wel een lame duck genoemd. Die heeft geen breed mandaat meer van het volk.”

”De meeste uitgaande presidenten doen daarom minder grote dingen. Dat is de traditie, maar daar hoeft Trump zich niet aan te houden”, zegt Vlam. In principe kan hij nu dus eigenhandig nog net zoveel beslissen als vóór de verkiezingen.”

En dan is er nog ‘influencer’ Trump. ”Trump heeft zijn achterban echt in zijn greep. Zijn Twitterkanaal, met bijna 90 miljoen volgers, kan voor een grote impact zorgen.” Er zijn bovendien geruchten dat hij zijn eigen tv-zender wil oprichten. ”Dat is ook een manier om invloed te behouden, en dat zou nog weleens vervelend kunnen zijn voor Biden.”

Tenslotte kan het nog zijn dat een familielid of andere getrouwe bij de volgende verkiezingen een gooi doet naar het presidentschap. ”Misschien stelt een familielid zoals zijn zoon zich verkiesbaar. Of een andere Republikein die denkt: wat Trump deed, scoort – dat ga ik ook doen.”

Formeel is hij over een paar maanden machteloos, maar dat betekent niet dat hij niets meer te zeggen heeft. “Als president heb je macht, als ex-president heb je invloed.”