Donald Trump geeft niet op: plannen voor nieuwe rally’s

Het campagneteam van Donald Trump wil bijeenkomsten gaan houden in de stijl van de verkiezingsrally’s om zo zijn achterban te mobiliseren. Daarover bericht onder meer CNN, die ingewijden citeert.

Trump blijft bij het standpunt dat er verkiezingsfraude is gepleegd en wil om dat aan te tonen overlijdensadvertenties laten zien van overleden kiezers uit wiens naam een stem zou zijn uitgebracht.

Het team Trump is in meerdere staten naar de rechter gestapt om de verkiezingsuitslag aan te vechten. De zittende president blijft ondertussen volhouden dat hij de winnaar is van de verkiezingen en dat Joe Biden te snel als winnaar is uitgeroepen.

De belangrijkste getrouwen van Trump zijn verdeeld over zijn aanpak. Zijn vrouw Melania en schoonzoon Jared Kushner vinden dat hij zijn nederlaag moet erkennen, maar zoons Donald Jr. en Eric menen dat hij de strijd aan moet gaan en zijn aanhangers bij elkaar moet brengen.

Grote rellen worden niet direct verwacht. Amerikakenner Sara Polak van de Universiteit van Leiden: “We zijn nu toch al een paar dagen verder en het is nog niet gebeurd. Dat stemt mij hoopvol. Maar chaos is wel in Trumps belang en dat lijkt ook een beetje zijn doel te zijn.”