Hillary deelt lief briefje van Bush voor opvolger Bill Clinton: ‘Zo doen we dat in Amerika’

Hillary Clinton brengt ons in herinnering dat het er in de Amerikaanse politiek ooit een stuk beschaafder aan toeging. Ze deelt op Instagram het briefje dat George H.W. Bush achterliet op de dag van de inauguratie van zijn opvolger Bill Clinton.

“Dit is hoe we dat doen in Amerika”, schreef Clinton erbij. “Sinds het prille begin hebben Amerikaanse presidenten de wil van het volk aanvaard en deelgenomen aan een vreedzame machtsoverdracht. Dat is wat onze democratie zo uniek en zo duurzaam maakt.”

Het is traditie dat de oude president een briefje achterlaat voor de nieuwe, maar of Donald Trump dat ook gaat doen? Voorlopig mogen we al blij zijn als hij echt vertrekt.

Dit is de vriendelijk boodschap van Bush aan Clinton:

Beste Bill,



Toen ik daarnet het Oval Office (het officiële kantoor van de Amerikaanse president, red.) binnenwandelde, voelde ik evenveel bewondering en respect als vier jaar geleden. Ik weet dat jij dat ook zal voelen.



Ik wens je veel geluk hier. Zelf heb ik nooit de eenzaamheid ervaren waar sommige presidenten gewag van maken.



Je zal moeilijke tijden beleven, die nog meer bemoeilijkt zullen worden door kritiek die je misschien niet terecht zal vinden. Ik ben niet zo’n goede raadgever, maar laat de critici je niet ontmoedigen of van koers doen wijzigen.



Wanneer je dit briefje leest, zal je onze president zijn. Ik wens je het allerbeste toe. Ik wens je familie het allerbeste toe.



Jouw succes in nu het succes van ons land. Ik duim heel hard voor je.



Veel succes – George