Complete lijst Kamerleden die in de fout gingen met melden nevenfuncties

Zembla verdiepte zich in de bijbaantjes van Kamerleden. Daar zijn er veel van, en ook heel veel waar de Kamerleden schimmig over doen.

Uit dit onderzoek bleek dat:

21 Kamerleden verzuimen een nevenfunctie te melden.

8 Kamerleden niet opgeven hoeveel zij verdienen met een nevenfunctie.

4 Kamerleden onroerend goed verhuren en dit niet melden, terwijl dit redelijkerwijs als relevant – en dus meldplichtig – kan worden beschouwd.

14 Tweede Kamerleden pasten hun registratie in het nevenfunctieregister aan nadat zij van Zembla vragen kregen over de volledigheid van hun registraties.

De complete lijst:

1. Amhaouch, Mustafa (CDA)

– voorzitter van Stichting SportArena Peel en Maas (2015-heden)

– bestuurder van Stichting Administratiekantoor De Heuf B.V. (2016-heden)

Heeft bovenstaande functies niet opgegeven in het register voor nevenfuncties. Paste dit aan na vragen van Zembla.

2. Baudet, Thierry (FvD)

– directeur van THPB Media B.V. (mei 2020-heden)

– eigenaar van THPB Producties (2010-juni 2020)

Geeft bovenstaande functies niet op in het register voor nevenfuncties.

3. Van den Bosch, Albert (VVD)

– voorzitter provisoren bij Stichting Het Manhuysfonds (2004-heden)

Gaf bovenstaande functie op in 2017, maar niet tussen 2018 en 2020.

4. Dijkstra, Pia (D66)

– directeur van Pia Dijkstra B.V. (2006-2018)

Heeft bovenstaande functie tussen 2010 en de opheffing in 2018 niet opgegeven in het register voor nevenfuncties, maar zegt dit met terugwerkende kracht te zullen doen.

5. El Yassini, Zohair (VVD)

– directeur van SDManagement B.V. (2014-heden)

– directeur van Shinken Holding B.V. (2014-heden)

Geeft bovenstaande functies niet op in het register voor nevenfuncties.

6. De Graaf, Machiel (PVV)

– secretaris bij Meet the Expert (2008-heden)

Geeft bovenstaande functie niet op in het register voor nevenfuncties.

7. Van Helvert, Martijn (CDA)

– penningmeester van Stichting Teen Life Maastricht (2007-heden)

– bestuurder van Heemkundevereniging Nieuwstadt (2003-heden)

Geeft bovenstaande functies niet op in het register voor nevenfuncties.

8. Kerstens, John (PvdA)

– eigenaar van Kerstens Werk(t) (2017-heden)

Geeft bovenstaande functie niet op in het register voor nevenfuncties.

9. Laan-Geselschap, Antoinette (VVD)

– eigenaar van Avenue Services (2014-heden)

Geeft bovenstaande functie niet op in het register voor nevenfuncties.

10. Lacin, Cem (SP)

– bestuurder van Stichting Sirkaf (2018-heden)

Heeft bovenstaande functie niet opgegeven in het register voor nevenfuncties. Paste dit aan na vragen van Zembla.

11. Markuszower, Gidi (PVV)

– directeur van VATit Nederland B.V. (2009-heden)

– bestuurder van KME & Partners B.V. (2015-2019)

– eigenaar van Ipko Amcor (juni 2020-heden)

– directeur van Turnkey Export Compliance B.V. (2019-heden)

Heeft bovenstaande functies niet opgegeven in het register voor nevenfuncties. Paste dit aan na vragen van Zembla.

– lid van Directie Vatit Group (2007-heden)

Bovenstaande functie klopt niet: Vatit Group is een bedrijf dat in Luxemburg is gevestigd, maar Markuszower bekleedt hier sinds 2017 geen bestuursfunctie meer. Wel is hij directeur van de Nederlandse B.V. VATit Nederland. Paste dit aan na vragen van Zembla.

12. Van Ojik, Bram (GroenLinks)

– penningmeester van Coöperatie ‘De Franse Slag’ U.A.

Heeft bovenstaande functie niet opgegeven in het register voor nevenfuncties. Paste dit aan na vragen van Zembla.

Heeft een jaarlijkse deponeringsplicht bij de KvK, maar deponeerde voor het laatst een jaarrekening over boekjaar 2005. Het niet (of niet tijdig) deponeren van de jaarrekening is een economisch delict. Paste dit aan na vragen van Zembla.

13. Peters, René (CDA)

– secretaris / penningmeester van Stichting Netwerk Excellent Onderwijs (2010-heden)

– bestuurder van Stichting Rudi Lubbers After Sport (2019-heden)

– voorzitter van Stichting Vrienden Ouderenzorg Oss (2019-heden)

Heeft bovenstaande functies niet opgegeven in het register voor nevenfuncties. Paste dit aan na vragen van Zembla.

14. Ploumen, Lilianne (PvdA)

– bestuurder van Stichting emancipatie online (2001-heden)

Geeft bovenstaande functie niet op in het register voor nevenfuncties.

15. Regterschot, Kelly (VVD)

– eigenaar van Bureau 75 (2017-heden)

Geeft bovenstaande functie niet op in het register voor nevenfuncties.

16. Sazias, Léonie (50PLUS)

– directeur van Navaya B.V. (1991-heden)

Heeft bovenstaande functie niet opgegeven in het register voor nevenfuncties. Paste dit aan na vragen van Zembla.

Het betreft een pensioen-B.V. met een negatief eigen vermogen van een kwart miljoen euro. Geld dat voor als pensioenvoorziening was bedoeld, is aan de B.V. onttrokken om privéschulden af te lossen en andere betalingen te doen. Volgens de door Zembla geraadpleegde accountant is dit in strijd met de pensioenwet en fiscaal niet toegestaan.

17. Smals, Bart (VVD)

– voorzitter van Apowest (2000-2020)

– bestuurder van Stichting Zorg DAS (2012-heden)

Geeft bovenstaande functies niet op in het register voor nevenfuncties.

18. Snoeren, Mark (VVD)

– bestuurder van Skipiste Nieuwegein B.V. (2006-heden)

– bestuurder van Markski B.V. (2006-heden)

– bestuurder van Snoeren Beheer en Management B.V. (2013-heden)

– bestuurder van Mark Snoeren Holding B.V. (2017-heden)

Geeft bovenstaande functies niet op in het register voor nevenfuncties. Paste dit aan na vragen van Zembla.

19. Veldman, Hayke (VVD)

– eigenaar van Veldman training en advies (2010-heden)

Geeft bovenstaande functie vanaf 2018 niet meer op in het register voor nevenfuncties.

20. Weverling, Arne (VVD)

– bestuurder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2015-2019)

Heeft bovenstaande functie niet opgegeven in het register voor nevenfuncties.

– lid van Raad van Advies bij Weverling Groenprojekten B.V. (2016-2020)

Wijzigde na vragen van Zembla bovenstaande functie in de functiebeschrijving “Certificaathouder zonder zeggenschap van familiebedrijf Weverling Groenprojecten”.

21. Ziengs, Erik (VVD)

– voorzitter van Stichting Administratiekantoor Café Plus B.V. (2001-heden)

Geeft bovenstaande functie niet op in het register voor nevenfuncties.



Acht Kamerleden geven niet of onjuist op hoeveel zij verdienen met een nevenfunctie.

22. Van den Berge, Niels (GroenLinks)

– Advisor Water and Advocacy; Bezoldigd; Geen opgave.

– Bangladesh Expert Agrifocus; Bezoldigd; Geen opgave.

– Medeoprichter Nextblue; Bezoldigd; Geen opgave.

Paste dit aan na vragen van Zembla: ontving voor de functie van ‘advisor’ €6.500 bruto.

23. Bisschop, Roelof (SGP)

– Lid Raad van Toezicht Christelijke Hogeschool Ede; Bezoldigd; Geen opgave.

Paste dit aan na vragen van Zembla: ontving voor deze functie €8.900.

24. Diertens, Antje (D66)

– Lid Raad van Toezicht ESNS; Bezoldigd; Geen opgave.

Paste dit aan na vragen van Zembla: ontving voor deze functie €134.

25. Hiddema, Theo (FvD)

– Werkzaam als advocaat; Bezoldigd; Geen opgave.

Paste dit niet aan en liet weten dat zijn boekhouder de inkomsten meldt aan de Belastingdienst.

26. Kerstens, John (PvdA)

– Lid Raad van Commissarissen Bouw- en Infrapark; Bezoldigd; Bezoldiging naar goed doel

Paste dit niet aan, maar liet weten dat de bezoldiging €1000 per maand betreft.

27. Lodders, Helma (VVD)

– Eigenaar Lodders B.V. (30% eigenaar windmolen); Bezoldigd; Pensioenvoorziening (geen inkomsten)

Geeft geen inzage in hoeveel de inkomsten uit deze functie betreffen, maar zegt dit in de toekomst aan te zullen passen in het register.

28. Van Otterloo, Gerrit Jan (50PLUS)

– Voorzitter HSHB; Bezoldigd; Gaat via B.V.

Paste zijn opgave in het register aan en liet per mail weten dat de bezoldiging over de periode 2019-2020 €2340 excl. btw bedraagt.

29. Rog, Michel (CDA)

– Voorzitter Raad van Toezicht UnieNzv; Onkostenvergoeding; Vrijwilligersvergoeding.

Paste dit niet aan, maar liet per mail weten dat hij voor deze functie de maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding ontvangt: €1500 in 2018 en 2019, €1700 in 2020. Verwijderde een historische functie uit het nevenfunctieregister.

Onroerend goed

Vier Kamerleden verhuren onroerend goed en melden dit niet in het register, hoewel de betreffende verhuur als relevant en dus meldplichtig kan worden beschouwd.

Onroerend goed wordt volgens de deskundigen als ‘grijs gebied’ gezien: dit hoeft niet altijd in het nevenfunctieregister opgegeven te worden. Uit de nevenfunctieregisters van de afgelopen jaren blijkt dat zeven Kamerleden wel melding maakten van het bezitten of verhuren van onroerend goed. In onderstaande gevallen is één, of zijn meerdere deskundigen van mening dat de kwestie redelijkerwijs relevant is en dus gemeld zou moeten te worden.

30. Van den Bosch, Albert (VVD)

Verhuurt twee bedrijfspanden in Zeist, aan Halfords en aan een yogastudio. Geeft dit niet op in bet register. Stelde daarnaast als politicus Kamervragen over de WOZ.

31. Dijkstra, Pia (D66)

Is mede-eigenaar van een hotelappartement in Valkenburg, dat verhuurd wordt via o.a. Booking.com wanneer het niet door de eigenaren wordt gebruikt.

32. Von Martels, Maurits (CDA)

Runt met zijn echtgenote een bed and breakfast op een landgoed in Oost-Nederland. Het appartement kan ook langere tijd gehuurd worden.

Von Martels is daarnaast woordvoerder toerisme en diende moties in voor de spreiding van het toerisme over heel Nederland.

33. Westerveld, Lisa (GroenLinks)

Bezit en verhuurt een tweede woning in Gelderland.

Op de site met standpunten van GroenLinks staat te lezen: “De woningmarkt is verziekt. Investeerders kopen huizen niet om in te wonen, maar om zo veel mogelijk geld te verdienen.” En: “Voor GroenLinks zijn huizen bedoeld om in te wonen, niet om winst mee te maken.” (bron: website GL)