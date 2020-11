Eindelijk megatestlab in Nederland: ‘Had maanden eerder gekund’

De kleine laboratoria hebben de komst van de grote jongens lang tegen kunnen houden. Tegen een hoge prijs: maandenlang was er veel te weinig testcapaciteit in Nederland. Deze maand opent het megatestlab van Eurofins in Rijswijk, waar dagelijks 35.000 coronatests kunnen worden verwerkt.

Al in juni bood directeur Jacob Olie zijn diensten aan, maar zijn verzoek werd genegeerd. Pas eind augustus, toen het aantal besmettingen weer opliep, kwam er een deal om in Nederland een testlab te bouwen. Dat had maanden eerder gekund, aldus Olie in de Volkskrant. Eurofins, met labs in vijftig landen, helpt Nederland overigens al veel langer uit de brand: Op dit moment worden 20.000 coronatests per dag geanalyseerd in de vestiging in München. Naar verwachting gaat er deze maand bovendien nog een tweede megalab open in Utrecht, van het consortium Unilabs.

Hoe het mogelijk is dat de kleine ziekenhuislaboratoria de overheid er zo lang van hebben weten te overtuigen dat ze het zelf wel aan konden, wordt na de pandemie hopelijk geëvalueerd. Olie begrijpt het ook niet: “Die kleine ziekenhuislabs kunnen misschien opschalen met een paar honderd tests per dag extra. Dat is niet te vergelijken met de dagelijkse capaciteit van 80.000 tests van ons lab bij München. Dit zijn pandemielabs.”

Natuurlijk is Eurofins een grote multinational die veel geld verdient aan de coronatests, maar het tarief per test is nog altijd lager dan dat van de kleine labs. “Je kunt goedkoper werken als je zo veel volume maakt.”