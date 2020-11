Rutte: ‘Dinsdag besluiten we of er extra maatregelen nodig zijn’

“Het aantal besmettingen begint weer op te lopen, maar we denken nog steeds dat de trend goed is, dat we de kaap gerond hebben. Maar de druk op de gezondheidszorg is hoog. Het gaat iets beter, maar het is nog uiterst fragiel.

Dinsdag besluiten we of er extra maatregelen komen. Dinsdag gaan we ook kijken hoe het zou kunnen gaan in december en met de feestdagen

Dat er goede berichten zijn van Pfizer over een vaccin is op zichzelf hoopgevend, al is er nog een weg te gaan.

Misschien is er ook met testen de komende maanden iets te bereiken waardoor er meer vrijheden kunnen komen.