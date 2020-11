Bekende Belgische viroloog: “Ik kijk met enige afgunst naar uw regering”

Voor een beetje perspectief op ons coronabeleid kan het geen kwaad om eens over de landsgrenzen te kijken. De Volkskrant sprak met Mark van Ranst, de bekendste viroloog in België, toch lang het land met de slechtste coronacijfers van Europa. “Zodra een Belg een achterdeurtje ziet, stapt hij er doorheen.”

Testbeleid

In oktober telde België korte tijd 20.000 coronabesmettingen per dag en waren er nergens zoveel besmettingen per hoofd van de bevolking. Nog altijd staan alleen Tsjechië en Liechtenstein er slechter voor. De voor de hand liggende vraag: hoe kan dat? “Voor een deel heeft dat te maken met het testbeleid: wij testen bijvoorbeeld dubbel zoveel als Nederland, dus dan krijg je automatisch meer besmettingen in beeld,” aldus Van Ranst tegen de krant. “Maar u heeft gelijk: ook het aantal opnames in de ziekenhuizen, en het aantal sterfgevallen is hoger.”

Achterdeurtje

“Allereerst hebben wij domweg geen goed coronabeleid,” verklaart de viroloog, die al sinds het begin van de crisis geen blad voor de mond neemt. “Onze overheid beslist heel traag, en vervolgens is de mate waarin de regels worden opgevolgd ook niet best. Zodra een Belg een achterdeurtje ziet, stapt hij er doorheen. Dat is zo met bijvoorbeeld het betalen van belastingen, maar ook bij maatregelen tegen infectieziektes. Al moet gezegd dat het grootste deel van de bevolking zich wel netjes aan de regels houdt.”

Tweede complicerende factor is de structuur van de regering. “Er zijn maar liefst acht ministers van Volksgezondheid, en ik weet heel zeker dat zij elkaar niet eens bij naam kennen. Dat is natuurlijk zot: als er beslissingen worden genomen, zou één persoon de knopen moeten doorhakken, waarna de maatregelen in het hele land zouden moeten worden uitgevoerd.”

Mondkapjes

Maar gaat het in Nederland dan zoveel beter? “Nu ja, die aanpak van u met de mondkapjes, daar begrijp ik helemaal niets van. Daar is uw regering veel te traag in geweest, en zelfs nu, met dat dringende advies om die kapjes wel te gebruiken… Zolang het niet verplicht is, zorgt het voor nijdigheid tussen de mensen die ze wel dragen en mensen die dat niet doen.”

Verder is Van Ranst best te spreken over het Nederlandse coronabeleid. “Ik kijk in elk geval met enige afgunst naar uw regering. U heeft er maar één, en elke beslissing die zij neemt, geldt voor het ganse land. Hier gaat het soms al mis met de taal, en enfin, daar hebben we over gesproken.

Daarnaast denk ik dat u wat calvinistischer bent in het opvolgen van de regels. U heeft een grotere mond als het u niet bevalt, dat zeker, maar stiekem je eigen gang blijven gaan, dat is bij ons helaas veel sterker.”