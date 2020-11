Joe Biden wil liever niet dat Trump wordt vervolgd

Zodra Donald Trump op 20 januari om 12.00 uur geen president meer is, verliest hij de bescherming tegen juridische vervolging. En er staan hem talrijke rechtszaken te wachten. Hemzelf, zijn bedrijven, zijn gezin.

Van Joe Biden hoeft die vervolging niet, heeft hij in kleine kring laten weten. Zijn verlangen is het land te verenigen, de scherpe tegenstellingen minder scherp te maken. En als Donald Trump maandenlang in allerlei rechtszaken moet verschijnen en hij zichzelf kan profileren als slachtoffer van links, zal het moeilijker worden het land te verzoenen, denkt Biden.

Maar is is niet van plan zich er actief mee te gaan bemoeien. Na zijn aantreden zal er een nieuwe minister van justitie zijn, die moet bepalen wat er met de rechtszaken gaat gebeuren.