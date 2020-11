Voordeeltjes voor gevaccineerden? In België draaien ze het juist om

VVD en CDA schemeren met voordeeltjes voor wie zich laat vaccineren: diegene mag bijvoorbeeld wél de concertzaal of het museum in. In België draaien ze het om: geen voordeel voor de gevaccineerde, maar nadeel voor iederéén als je geen vaccin neemt.

Een indirecte vaccinatieplicht waarbij mensen die zich niet laten inenten bijvoorbeeld overheidsgebouwen niet meer in mogen, die mogelijkheid klonk gisteren tijdens het Kamerdebat over het vaccin. De Jonge wilde zo ver niet gaan, maar zag wel iets in ‘voordeeltjes’ voor wie ingeënt is.

In België zitten ze met hetzelfde probleem van de vaccinweigeraars, al neemt daar de vaccinatiebereidheid juist toe, terwijl die in Nederland afneemt (nog maar 60 procent zou in ons land een vaccin nemen). Hoe de zuiderburen de bevolking denken te overtuigen? Door op het collectief te wijzen en niet op het individu.

“Wie ingeënt is, zal beschermd zijn. Hoe minder mensen immuun zijn, hoe minder de overheid kan versoepelen. Zo simpel is het”, aldus vaccinoloog Pierre Van Damme in Het Laatste Nieuws. Viroloog Marc Van Ranst: “Je laten vaccineren getuigt bovendien van burgerzin. Je doet het voor je moeder of voor je grootvader. Net zoals je nu een mondmasker draagt om anderen te beschermen.”

Benadruk dus dat de overheid de maatregelen pas kan versoepelen, als er genoeg mensen zijn ingeënt. Met andere woorden: je verpest het voor de rest als je geen vaccin neemt.