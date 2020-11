Rutte: ‘Ik weet ook echt niet waarom mondkapjes in kerken niet hoeven’

Wilma Borgman, politiek verslaggever van de NOS had in Het Oog Op Morgen een primeur: Rutte die het antwoord op een vraag niet wist.

Premier Rutte bleek niet te weten waarom kerk-, moskee-, synagoge- en tempelgangers vanaf 1 december geen mondkapje hoeven te dragen. Zijn eerste antwoord: “vrijheid van godsdienst”.

Maar wanneer Borgman vraagt wat dat ermee te maken heeft, zegt hij: “Ik heb geen idee, ik ga het voor u uitzoeken, ik verzin het ter plekke. Ik wist het eigenlijk niet, goeie vraag. Dames en heren, we komen hierop terug. Ik weet het niet, nee. Ik vermoed dat het te maken heeft met de vrijheid van godsdienst, maar ik ga het uitzoeken.”

Volgens Borgman, die hem sprak voor het wekelijkse gesprek met de minister-president, komt dit zelden voor. “De minister-president zat even met zijn mond vol tanden. In al die jaren met Rutte heb ik dit nog nooit meegemaakt.”

Het deed denken aan zijn blackout in een verkiezingsdebat in 2017. Tijdens het NOS-slotdebat was hij zijn tekst vergeten. “Ik ben het even kwijt”, zei hij in het debat met Asscher (PvdA). Vervolgens riep hij zijn assistent om hulp: “Carolien?”.