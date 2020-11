Ex-minister Plasterk betrapt op geknoei in wetenschappelijke presentatie

Ronald Plasterk schreef in 2007 een wetenschappelijk artikel samen met 2 andere wetenschappers over een wormpje dat kan helpen bij onderzoek naar de behandeling van allerlei ziektes. In het stuk stonden drie foto’s van experimenten. Met die foto’s is geknoeid, zo geeft ook Plasterk toe. Science, het tijdschrift dat het artikel plaatste, heeft het ingetrokken. Dat is onder wetenschappers een zware straf.

Na zijn wetenschappelijke carriere werd Plasterk politicus. Hij mislukte als minister van Binnenlandse Zaken en verloor kansloos in een poging leider van de PvdA te worden.

Tegenwoordig is hij columnist van De Telegraaf. In die stukjes staat ook veel onzin. Maar dat is de bedoeling.