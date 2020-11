Jongeren van Forum voor Democratie tonen opnieuw nazisympathieën

De jongerenbeweging van Forum voor Democratie, de JFvD, geeft in WhatsApp-groepen nog steeds uiting aan nazisympathieën. Voorzitter Freek Jansen royeerde de klokkenluiders en benoemde een radicaal lid tot coördinator van de afdeling in Zuid-Holland. Daarover schrijft Het Parool.

In WhatsApp-berichten, in handen van de krant, zegt deze coördinator, een 23-jarige student politieke communicatie, dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. Ook vindt hij dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had’ en plaatste hij een link naar een filmpje met de tekst ‘Meine Ehre heisst Treue’, de lijfspreuk van de SS.

Nazisympathieën

Eerder dit jaar vroegen JFvD’ers om hem en nog zeventien andere extreemrechtse leden te royeren. Voorzitter Jansen deed dat niet en zette juist de klokkenluiders uit de partij.

Een van die leden, die niet wordt geroyeerd, bezocht bijvoorbeeld een nazi-museum in Duitsland en plaatste daarover een bericht met een foto van het boek Der Untermensch. Daar schreef hij bij: ‘Had the honor to see this classic masterpiece in real life’. Het is een antisemitisch haatschrift uit 1942 waarin Joden ‘pestbacillen’ worden genoemd en ‘geestelijk van lager orde dan dieren’.

‘Overheersingsdrang’

Er is ook een vrouw, Iem al Biyati, die op het partijkantoor van Forum zou werken en het leuk vond om in Appgroepen de muziek te plaatsen die de extreemrechtse Australische terrorist draaide vlak voor hij 51 mensen vermoordde in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.

Freek Jansen zelf sprak tijdens een JFvD-congres over de noodzaak tot ‘overheersingsdrang’ om onze beschaving te redden. Zijn toespraak zat vol extreemrechtse verwijzingen. Ook kwam hij in opspraak omdat hij volgens zijn vorige werkgever lovend zou hebben gesproken over het Derde Rijk.