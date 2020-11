De Obama’s worden behoorlijk rijk

Toen Barack Obama begon aan zijn opmars in de politiek hadden hij en Michelle vooral schulden. Hij dacht dat het wel goed zou komen, Michelle was bezorgd.

Maar de macht bracht rijkdom. Die kwam al snel toen in 2005 de opmars van Obama leidde tot goede verkoopcijfers van zijn eerste boeken. De royalty’s legden een bodempje.

Maar sinds de Obama’s weg zijn uit het Witte Huis stroom het geld toe. Het (prachtige) boek van Michelle leverde miljoenen op. Ze sloten deals met Netflix en anderen en werden al doende rijke mensen. Voor een toespraak van Barack moet je een paar honderdduizend dollar neerleggen. De opbouwwerker uit de achterstandswijken van Chicago viert niet vakanties met de jetset, zoals (foto) de familie Clooney.

Het eerste deel van de memoires – een prachtig boek – ging op de eerste dag deze week in de VS 879.000 keer over de toonbank

Het vermogen van de Obama’s wordt intussen geschat op 140 miljoen