Bijna iedereen tegen Baudet. Scheuring Forum voor Democratie nabij

Het verzet tegen partijleider Thierry Baudet en JFVD-voorzitter Freek Jansen neemt toe in de top van de partij. Vanavond wordt het voor Baudet buigen of barsten. Een nieuwe scheuring is nabij.

Bijna alle sleutelfunctionarissen, waaronder ook Theo Hiddema, eisen in een brief – in bezit van NRC – dat de in opspraak geraakte jongerenbeweging, de JFVD, volledig wordt ontbonden en dringen aan op een vertrek van Freek Jansen uit zijn prominente rollen als voorzitter van het JFVD-bestuur en als nummer zeven op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maandagavond komt de partijtop bijeen voor een crisisberaad.

Onder de ondertekenaars van de brief is Theo Hiddema, de nummer twee van de partij, die zich daarmee voor het eerst openlijk tegen partijleider Thierry Baudet keert. Ook de rest van de top vijf (Nicki Pouw-Verweij, Joost Eerdmans en Eva Vlaardingerbroek) hebben hun steun betuigd aan de briefschrijvers, bevestigen ingewijden aan NRC.

Hiddema dreigde zondagavond op te stappen, omdat hij er genoeg van had in het gezelschap van Nazi-aanhangers te verkeren, maar hij besloot Baudet een laatste kans te geven. Die is vanavond.