Annabel Nanninga: “Binnenskamers heeft Baudet zich volstrekt onmogelijk gemaakt”

Het moddergooien binnen Forum voor Democratie gaat door. Gisteravond liet FvD-senator Annabel Nanninga, zelf ook niet de friste, zich keihard uit over de gewezen partijleider. “De offers die hij vandaag en gisteren heeft gebracht, zijn helaas een wassen neus.”

Nazistische relpubers

Nanninga, die eerder in haar columns haar racistische kant liet zien, toont zich nu een gematigd alternatief voor Baudet. Ze eiste zijn vertrek uit het partijbestuur, wat gisteren ook gebeurde. Over het rampzalige weekend, nadat de nazistische apps uit de jongerenpartij JFVD naar buiten kwamen, zegt ze: “Nu hadden we dus een weekend achter de rug waarin na drie dagen vergaderen over de vraag ’wat zullen we nou toch eens doen aan neonazis’ het antwoord luidde: eigenlijk helemaal niets. Een weekend waarin de partijleider liever de hele partij in de open haard flikkert, dan gewoon stante pede overgaat tot het uitroken, ontslaan en royeren van foute elementen.”

Rot jongerenbestuur

Nanninga heeft niets op met de verwijten van Baudet richting de media. “De media praten geen nazisme propagerende appjes goed. De media flirten niet steeds met complottheorieën en types van bedenkelijk allooi. De media houden niet een rot jongerenbestuur aan de macht. De media bellen volksvertegenwoordigers die milde kritiek hebben niet schreeuwend op, ’Ik ben de partij’, maar steken geen poot uit tegen radicaal gebral. De media stellen geen bewezen, herhaaldelijk nazistische bagger postende malloot aan als fractiemedewerker.”

Vergeet overigens niet dat Annabel Nanninga er zelf ook wanstaltige denkbeelden op na houdt: