‘Thierry is ingestort’

Dinsdagavond kondigde Beau van Erven Dorens aan dat hij woensdag een bijzondere gast had: Thierry Baudet. De leider/ex-leider van Forum voor Democratie.

Maar gisteravond bleek hij er niet te zijn. Tot laat in de middag bevestigde hij dat hij zou komen, maar uiteindelijk belde hij af.

“Thierry zou hier vanavond zitten, maar op het laatste moment – echt einde middag – zegde hij af. Weet jij wat daar achter zit?”, vroeg Beau aan Frits Wester.

Wester: “Ik hoor dat hij zichzelf wat ingestort voelt na alle publiciteit en alles wat er gebeurd is. Het was natuurlijk ook heftig, al heeft hij daar zelf ook een bijdrage aan geleverd.”

Nog tijdens de uitzending probeerde Frits contact te leggen met Thierry. “Ik heb vanavond tot en met deze uitzending en in deze uitzending contact met hem proberen te krijgen, van: is er wat aan de hand, kunnen we er iets over vertellen? Maar hij reageert niet. Misschien als hij dit hoort en hij zit te kijken, bel even.”

Beau: “Ja, dit is live televisie, Thierry, pak even de telefoon op, Frits heeft hem aanstaan.”