Journalist: “Theo Hiddema vertrok omdat hij is voorgelogen”

Theo Hiddema is opgestapt bij Forum voor Democratie, omdat hij zou zijn voorgelogen door de voorzitter van de jongerenafdeling van de partij, Freek Jansen. Dat zei journalist Harm Ede Botje bij Op1 vrijdagavond op basis van zeer betrouwbare bronnen.

De JFVD-voorzitter zou tegen Hiddema hebben gezegd dat een van de jongeren, die in de appgroepen antisemitische teksten schreef ‘schoon’ was Deze persoon was echter niet ‘schoon’. Dat maakte Hiddema, tweede op de lijst, woedend.

Jansen wilde zijn maatje uit de jongerenpartij als fractiemedewerker in de Tweede Kamer hebben dus beloofde hij Hiddema dat de man in kwestie ‘absoluut oké’ was. Maar dat was hij beslist niet. Het zou de reden zijn dat Hiddema is opgestapt.